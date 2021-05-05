Bolu'da, traktör devrildi: 1 ölü

Seben ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bolu’nun Seben ilçesi Susuz köyünde yaşayan Ahmet Erişmiş'in traktörüyle bahçesinde çalışmaya gittikten sonra evine dönmediğini fark eden komşuları şahsı aramaya çıktı.

Erişmiş’in çalıştığı bahçe güzergahında arama yapan komşuları yol kenarına devrilen bir traktör olduğunu fark etti.

Olay yerine giden köylüler Ahmet Erişmiş’in devrilen traktörün altında kaldığını gördü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Erişmiş’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Erişmiş’in cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



