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Bolu'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bolu'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan traktör sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.