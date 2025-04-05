Bolu'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

AA & Ensonhaber
Bolu'da Çaydurt-Yuva köyü yolu üzerinde M.Y. idaresindeki traktör ile karşı yönden gelen G.G. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Yusuf Ö. yola savruldu.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yusuf Ö., olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kazadan sonra olay yerinden kaçan traktör sürücü M.Y., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.
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