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- Bolu'da tur midibüsü şarampole devrildi: 8 yaralı
Bolu'da tur midibüsü şarampole devrildi: 8 yaralı
Yedigöller Milli Parkı yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsü, ağaçların üzerine devrildi. Midibüs ağaçlar sayesinde şarampole yuvarlanmaktan kurtulurken, kazada 8 kişi yaralandı.
- 12.11.2022 - 18:42
Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde Bolu istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRL 853 plakalı tur midibüsü, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi.
Midibüs ağaçlar sayesinde aşağı yuvarlanmaktan kurtuldu.
8 kişi yaralandı
Kazada araçta bulunanların koltuklarından düşmesi sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.