Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor. Sürücüler, dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıldı.

Yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Bolu Dağı oldu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti.



Bazı araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Bolu'da ulaşım, kar yağışı nedeniyle aksadı ViDEO

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA GEÇİŞ YOK

Kar yağışı özellikle Kaynaşlı, Bakacak, Darıyeri Hasanbey, Karanlıkdere, Sarıçökek mevkilerinde etkisini artırırken, D-100 kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise ağır tonajlı araçların kontrollü geçişi sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda ve D-100 kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.