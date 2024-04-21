Bolu'da üniversite öğrencilerini taşıyan araç kaza yaptı: 15 yaralı Bolu’da Mudurnu-Akyazı karayolunda üniversite öğrencilerini taşıyan araç ile panelvan aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3’ü ağır 15 kişi yaralandı.

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DHA

Bolu'da Mudurnu-Akyazı kara yolunda Taşkesti Beldesi’ne bağlı Tosunlar köyü mevkiinde Eskişehir’den üniversite öğrencilerini taşıyan Muhammed Onur T. idaresindeki 26 ADA 391 plakalı Volkswagen Transporter marka panelvan araç ile Akyazı istikametindeki Bilal Ö. yönetimindeki 14 NA 464 plakalı Fiat Ducato marka panelvan araç kafa kafaya çarpıştı.

Üniversitelileri taşıyan araç kaza yaptı

Kazada Volkswagen aracının içerisinde bulunan 12 kişi yaralanırken, Fiat’ın içinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

15 kişinin yaralandığı kazanın ardından kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

3 yaralının durumu ağır

Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar şehirdeki ve ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)