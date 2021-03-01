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- Bolu'da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar
Bolu'da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar
İki katlı bir evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ve komşuları eşyaları kurtarmak için seferber oldu.
- DHA
- 01.03.2021 - 15:03
Bolu'nun merkezine bağlı Ömerler köyünde Abdullah Çelikcan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı 2 katlı evin üst katında soba bacasından saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, önce evin çatısını, ardından da üst katını sardı. Yangını fark eden aile, evi tahliye etti.
EŞYALARI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında aile ve komşuları, evdeki eşyaların yanmaması için seferber oldu.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Eşyalar dışarı taşınırken, yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında evin üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi.