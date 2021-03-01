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Bolu'da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar

Bolu'da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar

İki katlı bir evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ve komşuları eşyaları kurtarmak için seferber oldu.