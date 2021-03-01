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    Bolu'da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar

    İki katlı bir evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ve komşuları eşyaları kurtarmak için seferber oldu.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 15:03
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    Bolu'da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar

    Bolu'nun merkezine bağlı Ömerler köyünde Abdullah Çelikcan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı 2 katlı evin üst katında soba bacasından saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

    Alevler, önce evin çatısını, ardından da üst katını sardı. Yangını fark eden aile, evi tahliye etti.

    EŞYALARI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında aile ve komşuları, evdeki eşyaların yanmaması için seferber oldu.

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Eşyalar dışarı taşınırken, yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında evin üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Bolu da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar #1

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    Bolu da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar #7

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    Bolu da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar #9

    Bolu da yangın çıkan evdeki eşyaları kurtardılar #10

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