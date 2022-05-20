Bolu'da yangın söndürme havuzunda ölüm

Oyun sırasında sulama havuzuna düşerek yaşamını yitiren minik Hatice, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Karaköy'de yaşayan 9 yaşındaki Hatice Sak, evinin yakınlardında oynadığı sırada yangın söndürme havuzuna düştü.

Durumun fark edilmesiyle Hatice'nin ailesine haber verildi.

Kızlarını havuzdan çıkaran aile, sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde Hatice'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. DHA'nın haberine göre olay ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı VİDEO



Son yolculuğuna uğurlandı

İHA'nın haberine göre ise Hatice'nin cenazesi Karaköy Köyü Cami'de kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.