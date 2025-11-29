Bolu’da yapı market rafının arasından muska çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir yapı marketin rafları arasında çalışanlar tarafından bir muska bulundu. Muskada kötü niyet taşıdığı değerlendirilen ifadeler yer alınca durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MUSKAYI MARKET ÇALIŞANLARI BULDU

Mağaza çalışanlarının satış alanında bulduğu muskayı yöneticilere iletmesinin ardından market yetkilileri, olayla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

"BÜYÜCÜLERİN ŞERRİNDEN ALLAH'A SIĞINIRIM"

Market yönetimi, muskanın bulunmasının ardından sosyal medya hesabından şu ifadeleri içeren bir açıklama yayımladı:

Ürünlerini satmadığımız Yahudi… Rahatsız olan içimizdeki Müslüman görünümlüler..!



Zabıtaya şikayet ettiniz olmadı, çeşitli bahanelerle CİMER’e yazdınız o da olmadı.



Yetmedi, muska bile yazdınız.



İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. ‘Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım.’

Paylaşımın ardından olay sosyal medyada geniş yankı bulurken, muskanın kim tarafından bırakıldığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamadı.