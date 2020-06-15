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    Bolu'da yaş kavgası: Ağabey demeyince öldürdü

    Mudurnu ilçesinde 30 yaşındaki Harun S., kendisinden 2 yaş küçük olan Burak Telkeş'i kendisine ağabey dememesi üzerini pompalı tüfekle vurdu.
    • DHA
    • 15.06.2020 - 13:30
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    Bolu'da yaş kavgası: Ağabey demeyince öldürdü

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 30 yaşındaki Harun S., ile 28 yaşındaki arkadaşı Burak Telkeş henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartıştı.

    Olayın büyümemesi için ikilinin arkadaşları araya girdi.

    Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Harun S., Burak Telkeş'i arayarak bulunduğu yere çağırdı.

    "BANA AĞABEY DİYECEKSİN"

    Mudurnu ile Abant Tabiat Parkı arasındaki yol kenarında tekrar bir araya gelen ikili arasında tartışma büyüdü.

    Harun S.'nin "Bana ağabey diyeceksin" diye bağırarak kavga ettiği Burak Telkeş kendisine "Sana ağabey falan demem" deyince, arkadaşını pompalı tüfekle vurdu.

    28 yaşındaki Burak Telkeş hayatını kaybederken, katil zanlısı Harun S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    'Bana ağabey diyeceksin' dedi, olumsuz yanıt alınca tüfekle öldürdü -2

    'Bana ağabey diyeceksin' dedi, olumsuz yanıt alınca tüfekle öldürdü -1

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