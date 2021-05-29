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    Bolu'da yol kenarına dökülen beyaz toz incelemeye alındı

    Beyaz tozun döküldüğü alana emniyet şeridi çekildi. Ekipler, maddenin ne olduğunu inceleyecek.
    • AA
    • 29.05.2021 - 16:20
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    Bolu'da yol kenarına dökülen beyaz toz incelemeye alındı

    Bolu'da, yol kenarına dökülen beyaz toz, yetkilileri alarma geçirdi.

    Doğancı Mahallesi Yaşar Çelik Caddesi'nde bir tankerden yol kenarına atık döküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİLDİ

    Bölgeye gelen polis ekipleri, beyaz tozun döküldüğü yaklaşık 50 metrelik alanın çevresine emniyet şeridi çekti.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

    Bolu da yol kenarına dökülen beyaz toz incelemeye alındı #1

    MADDE İNCELENECEK

    Özel maske takarak ölçüm yapan AFAD ekipleri, maddenin tehlikesiz olduğunu tespit etti.

    İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de maddenin ne olduğunun belirlenmesi için numune aldı.

    Bolu da yol kenarına dökülen beyaz toz incelemeye alındı #2

    Bolu da yol kenarına dökülen beyaz toz incelemeye alındı #3

    Bolu da yol kenarına dökülen beyaz toz incelemeye alındı #4

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