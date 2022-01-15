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- Bolu’da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi
Bolu’da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi
Kar yağışıyla kayganlaşan TEM otoyolunda, 12 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı, İstanbul yönündeki ulaşım aksadı.
- DHA
- 15.01.2022 - 17:42
- Güncelleme : 15.01.2022 - 17:45
Bolu’da etkili olan kar yağışı, kazaya sebep oldu.
TEM yolunun Yeniköy mevkisinde, kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden 12 araç birbirine girdi.
Yaşanan zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde yol bir süre ulaşıma kapandı.
Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.