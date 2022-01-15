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    Bolu’da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

    Kar yağışıyla kayganlaşan TEM otoyolunda, 12 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı, İstanbul yönündeki ulaşım aksadı.
    • DHA
    • 15.01.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 17:45
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    Bolu’da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

    Bolu’da etkili olan kar yağışı, kazaya sebep oldu.

    TEM yolunun Yeniköy mevkisinde, kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden 12 araç birbirine girdi.

    Yaşanan zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Kaza nedeniyle İstanbul yönünde yol bir süre ulaşıma kapandı.

    Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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