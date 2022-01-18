Bolu'da zincirleme kaza: 24 araç birbirine girdi

TEM üzerinde kar nedeniyle 20 otomobil ve 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bolu TEM otoyolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik kazası yaşandı.

24 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 tır birbirine girdi. Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.

5 YARALI

Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.