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    Bolu'da zincirleme kaza: 24 araç birbirine girdi

    TEM üzerinde kar nedeniyle 20 otomobil ve 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 17:35
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    Bolu'da zincirleme kaza: 24 araç birbirine girdi

    Bolu TEM otoyolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik kazası yaşandı.

    24 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

    Kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 tır birbirine girdi. Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.

    5 YARALI

    Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

    Bolu da zincirleme kaza: 24 araç birbirine girdi #1

    Bolu da zincirleme kaza: 24 araç birbirine girdi #2

    Bolu da zincirleme kaza: 24 araç birbirine girdi #3

    Bolu da zincirleme kaza: 24 araç birbirine girdi #4


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