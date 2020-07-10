Tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Feride Çevik Rodop'un kullandığı 26 RH 122 plakalı otomobil, karşı istikamette seyreden Alican Saraçoğlu yönetimindeki 06 BBY 33 plakalı tır ile çarpıştı.

Eyüp Atılgan yönetimindeki 54 HY 974 plakalı tavuk kamyonu da, tıra çarptı.

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı ViDEO

7 YARALI

Kazada; tır, kamyon ve otomobil sürücüleriyle otomobildeki Sümeyye, Coşkun Taha ve Şennur Çevik ile Seda Ekici yaralandı. Araçlarında sıkışan kamyon ve tır sürücüleri, sıkıştıkları yerden olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.