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    Bolu’daki 71 yaşındaki adam 6 gündür kayıp

    Ailesinin 6 gündür haber alamadığı 71 yaşındaki İsmail Demir için Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
    • 20.04.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 14:26
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    Bolu’daki 71 yaşındaki adam 6 gündür kayıp

    Bolu merkezde bulunan Tekke Işıklar köyünde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Demir, 15 Nisan tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

    Ailesi ve köylüler tarafından köy çevresinde aranan Demir bulunamayınca ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Arama çalışmaları başlatıldı

    İhbar üzerine Demir’in yaşadığı köye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Demir’in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlık alanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı.

    Bolu’daki 71 yaşındaki adam 6 gündür kayıp #1

    Bolu’daki 71 yaşındaki adam 6 gündür kayıp #2

    Bolu’daki 71 yaşındaki adam 6 gündür kayıp #3


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