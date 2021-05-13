Evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Arif Danışman'ın evinden gelen kokunun sebebinin, bir hafta önce hayatını kaybetmesi olduğu belirlendi.

Bolu'daki Sağlık Mahallesi Sancak Sokak'ta, çocuklarıyla ailevi problemler yaşadığı için yalnız yaşayan Arif Danışman'ın apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, eve girdi. Maskelerle eve giren ekipler, Danışman'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

CESEDİ ŞİŞTİĞİ İÇİN TABUTA SIĞMADI

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cansız bedeni, ölümünün üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle şişince, tabuta sığmadı.

TABUTUN KAPAĞI AÇIK BIRAKILDI

Tabutun kapağı açık bırakılarak cenaze aracına konuldu. Şeker hastalığı olan ve yaşadığı rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cesedi morga kaldırıldı.

Bolu'daki evden gelen koku, cenazeye ait çıktı VİDEO

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