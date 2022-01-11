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    Bolu'daki korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti

    Göynük ilçesinde tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobilde bulunan anne, baba ve 2 çocukları yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 20:08
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    Bolu'daki korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti

    Bolu'nun Göynük ilçesi Sifyanlar mevkiind, D170 karayolunda Göynük istikametine seyir halinde olan Aziz Asker (48) idaresindeki otomobil, kaygan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erdinç Ş. yönetimindeki  tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

    Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    ANNE BABA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Aziz Asker ile birlikte, eşi Fadime (44), kızı Beyzanur (20) ve oğlu Fatih Emre (11) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazada yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Erdinç Ş., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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