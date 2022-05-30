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- Bolu'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Demirhanlar köyü mevkisinde ormanda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
- 30.05.2022 - 16:59
- Güncelleme : 30.05.2022 - 17:16
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkisindeki ormanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor
Bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale ederken, köylüler de tankerlerle destek oluyor.