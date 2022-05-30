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    Bolu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

    Demirhanlar köyü mevkisinde ormanda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
    • 30.05.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:16
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    Bolu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

    Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkisindeki ormanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangına müdahale sürüyor

    Bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale ederken, köylüler de tankerlerle destek oluyor.

    Bolu daki orman yangınına müdahale sürüyor #1

    Bolu daki orman yangınına müdahale sürüyor #2


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