Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
316.350
-1.44%
EXEN Coin
30.01
-2.08%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Bolu’daki PTT Şubesi’nde soygun

    Sabah işe gelen çalışanların kapısını açık bulduğu PTT Şubesi’nde yapılan incelemede 170 bin çalındığı belirlendi. Hırsızlığı yapan PTT’nin güvenlik görevlisi, çaldığı paralarla yakalandı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu’daki PTT Şubesi’nde soygun

    Bolu’nun Gölyüzü Mahallesi Dere Sokak’ta bulunan PTT şubesine sabah saatlerinde gelen çalışanlar şubenin kapısının açık olduğunu fark etti.

    İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar hırsızlık şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.

    170 BİN LİRA ÇALINDI

    İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

    Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

    Bolu’daki PTT Şubesi’nde soygun #1

    HIRSIZ PTT’NİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI

    Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I. olduğu belirlendi.

    SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

    PTT şubesinden 170 bin liralık soygun yaptığı belirlenen U.I. çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı.

    Gözaltına alınan U.I. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bolu’daki PTT Şubesi’nde soygun #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir