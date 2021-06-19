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- Bolu’daki PTT Şubesi’nde soygun
Bolu’daki PTT Şubesi’nde soygun
- İHA
- 19.06.2021 - 17:44
- Güncelleme : 19.06.2021 - 17:54
Bolu’nun Gölyüzü Mahallesi Dere Sokak’ta bulunan PTT şubesine sabah saatlerinde gelen çalışanlar şubenin kapısının açık olduğunu fark etti.
İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar hırsızlık şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.
170 BİN LİRA ÇALINDI
İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.
Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.
HIRSIZ PTT’NİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI
Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I. olduğu belirlendi.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
PTT şubesinden 170 bin liralık soygun yaptığı belirlenen U.I. çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan U.I. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.