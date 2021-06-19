Bolu’daki PTT Şubesi’nde soygun

Sabah işe gelen çalışanların kapısını açık bulduğu PTT Şubesi’nde yapılan incelemede 170 bin çalındığı belirlendi. Hırsızlığı yapan PTT’nin güvenlik görevlisi, çaldığı paralarla yakalandı.

Bolu’nun Gölyüzü Mahallesi Dere Sokak’ta bulunan PTT şubesine sabah saatlerinde gelen çalışanlar şubenin kapısının açık olduğunu fark etti.

İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar hırsızlık şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.

170 BİN LİRA ÇALINDI

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

HIRSIZ PTT’NİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I. olduğu belirlendi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

PTT şubesinden 170 bin liralık soygun yaptığı belirlenen U.I. çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan U.I. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.