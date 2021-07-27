Yaşadığı apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 21 yaşındaki U.Ö., polisin operasyonu ile yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir evde 21 yaşındaki U.Ö.'nün Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takip ettikleri U.Ö.’yü eve yaptığı baskınla gözaltına aldı.

ÖZEL DÜZENEK KURDU

Evde yapılan aramada bir miktar esrarın yanı sıra Hint keneviri yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu belirlendi, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli U.Ö, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'daki şahıs, evde özel düzenekle kenevir yetiştirdi VİDEO

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