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    Bolu'daki tabiat parkı yolunda kaza: 5 yaralı

    Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde seyir halinde olan aracın içindeki 5 kişi, meydana gelen trafik kazasında yaralandı.
    • 26.06.2022 - 16:44
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    Bolu'daki tabiat parkı yolunda kaza: 5 yaralı

    Saat 15.30 sıralarında Bolu Gölcük Tabiat Parkı yolunda ilerleyen Metin Can isimli sürücü, karşı yönden gelen Özer Karabaş yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Mehmet Can’ın kullandığı otomobil ormanlık alana savruldu.

    Kazada Metin Can, Muhammed Burç Tuna, Murat Yıldız, Sevim Can ve Yusuf Can yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Araç hurdaya döndü

    Hurdaya dönen araçta sıkışan Metin Can, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu daki tabiat parkı yolunda kaza: 5 yaralı #1

    Bolu daki tabiat parkı yolunda kaza: 5 yaralı #2

    Bolu daki tabiat parkı yolunda kaza: 5 yaralı #3


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