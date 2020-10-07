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    Bombalı eylem için Van'a gelen terörist yakalandı

    Suriye'nin Afrin kentinden PKK/KCK- PYD/YPG'den aldığı talimatla bombalı eylem yapmak için Van'a geldiği belirlenen terörist, tutuklandı.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 09:57
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 09:57
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    Bombalı eylem için Van'a gelen terörist yakalandı

    Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrin'de 2014-2018 yılları arasında PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren teröristin eylem yapmak için Van'a geldiğini belirledi.

    EDREMİT'TE YAKALANDI

    Örgütten aldığı talimat doğrultusunda eylem yapmayı planlayan terörist, Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Adı açıklanmayan terörist, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    Bombalı eylem için Van a gelen terörist yakalandı #1

    Bombalı eylem için Van a gelen terörist yakalandı #2

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