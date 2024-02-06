Borçka’da sel: Cemaat camide mahsur kaldı Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Camide mahsur kalan cemaatin yardımına belediye personeli koştu.

İHA

Aşırı yağışlar Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sel felaketine yol açtı.

Evleri ve iş yerlerini su bastı, araçlar sürüklendi

Derenin taşmasıyla birlikte birçok ev ve iş yerinin zemin katları sular altında kaldı, caddeler göle dönüştü ve park halindeki araçlar sulara gömüldü. Bazı araçlar ise suların gücüyle sürüklendi.

Cemaat camide mahsur kaldı

Bu dramatik durumda, Yeniyol Camii'nde ibadet eden cemaat, sel suları tarafından yakalandı. Ancak belediye personeli hızla olay yerine intikal ederek iş makineleriyle cemaati güvenli bölgelere taşıdı.

Borçka-Hopa yolu kapandı

Öte yandan, Borçka-Hopa yolunun da sel suları nedeniyle trafiğe kapanmasıyla birlikte ulaşım felç oldu.

Yol, derenin taşması sonucu sular altında kaldı, geçiş imkansız hale geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)