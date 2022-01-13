Bornova'da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı

Bornova'da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı

Parkta bulunan bakımsız tuvalete gelen tepkiler üzerine çalışma yürütülmesi beklenirken, onarılması istenen tuvalet öğle saatlerinde yıkıldı.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Parkı, bakımsızlık nedeniyle tepki çekmişti.

Bölgede en dikkat çeken bakımsızlık da tuvaletlere aitti.

Haber ajansının “Nazım Hikmet Parkının bakımsızlığı tepki çekiyor” başlıklı haberinin ardından Bornova Belediyesi, soruna ilginç bir çözüm buldu.

ONARMAK YERİNE YIKTILAR

Belediye, oldukça kirli ve bakımsız olan tuvaletleri temizleyip onarmak yerine öğlen saatlerinde yıktı.

Bornova'da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı VİDEO



