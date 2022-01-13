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    Bornova'da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı

    Parkta bulunan bakımsız tuvalete gelen tepkiler üzerine çalışma yürütülmesi beklenirken, onarılması istenen tuvalet öğle saatlerinde yıkıldı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 17:41
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    Bornova'da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı

    İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Parkı, bakımsızlık nedeniyle tepki çekmişti.

    Bölgede en dikkat çeken bakımsızlık da tuvaletlere aitti.

    Haber ajansının “Nazım Hikmet Parkının bakımsızlığı tepki çekiyor” başlıklı haberinin ardından Bornova Belediyesi, soruna ilginç bir çözüm buldu.

    ONARMAK YERİNE YIKTILAR

    Belediye, oldukça kirli ve bakımsız olan tuvaletleri temizleyip onarmak yerine öğlen saatlerinde yıktı.

    Bornova'da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı VİDEO


    Bornova da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı #1

    Bornova da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı #2

    Bornova da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı #3

    Bornova da bakım yapılması beklenen tuvalet yıkıldı #4


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