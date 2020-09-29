Dolar
7.8177
0.2192%
Euro
9.1235
0.213%
Altın
1880.75
-0.0308%
Borsa
1121.17
0%
G. Altın
472.464
0.0442%
Bitcoin
83625.92
-1.3753%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Bornova'da bir binanın teras katında piknik tüpü patladı

    Teras katta yaşanan patlama sonrası tüm bina tahliye edilirken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 08:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bornova'da bir binanın teras katında piknik tüpü patladı

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın teras katında, piknik tüpü patladı.

    Patlamanın etkisiyle alevler, 3’üncü katta yaşayan Yasin Yaşar ailesinin evine sıçradı.

    BİNA TAHLİYE EDİLDİ

    Patlamaya uykuda yakalanan ve büyük bir korku ile kendilerini evlerinden dışarı atan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 3 katlı bina tamamen boşaltıldı.

    Bornova'da bir binanın teras katında piknik tüpü patladı

    YARALI YA DA CAN KAYBI YOK

    Yangın sonrası Yaşar ailesinin evinde maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kabı yaşanmadı.Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bornova da bir binanın teras katında piknik tüpü patladı #1

    Bornova da bir binanın teras katında piknik tüpü patladı #2

    Bornova da bir binanın teras katında piknik tüpü patladı #3

    Bornova da bir binanın teras katında piknik tüpü patladı #4

    Bornova da bir binanın teras katında piknik tüpü patladı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir