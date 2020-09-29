Teras katta yaşanan patlama sonrası tüm bina tahliye edilirken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın teras katında, piknik tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle alevler, 3’üncü katta yaşayan Yasin Yaşar ailesinin evine sıçradı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Patlamaya uykuda yakalanan ve büyük bir korku ile kendilerini evlerinden dışarı atan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 3 katlı bina tamamen boşaltıldı.

Bornova'da bir binanın teras katında piknik tüpü patladı

YARALI YA DA CAN KAYBI YOK

Yangın sonrası Yaşar ailesinin evinde maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kabı yaşanmadı.Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.