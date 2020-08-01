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    İzmir'de iki bölgede orman yangını

    Bornova ve Menderes ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
    • AA
    • 01.08.2020 - 16:05
    • Güncelleme : 01.08.2020 - 16:05
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    İzmir'de iki bölgede orman yangını

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Homeros Vadisi'nde ve Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

    Bornova ilçesine ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi. Menderes ilçesindeki yangın bölgesine ise 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Bornova'da orman yangını

    İzmir'de iki bölgede orman yangını #1

    İzmir'de iki bölgede orman yangını #2

    İzmir'de iki bölgede orman yangını #3

    İzmir'de iki bölgede orman yangını #4

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