İzmir'de iki bölgede orman yangını

Bornova ve Menderes ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Homeros Vadisi'nde ve Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Bornova ilçesine ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi. Menderes ilçesindeki yangın bölgesine ise 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bornova'da orman yangını