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    Boşanmak isteyen kocasının iş yerini ateşe verdi

    Gölcük ilçesinde bir kadın, kendisinden boşanmak isteyen eşinin iş yerini yaktı. Koca A.İ. polise şikayetçi oldu.
    • AA
    • 21.06.2020 - 01:59
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    Boşanmak isteyen kocasının iş yerini ateşe verdi

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Merkez Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki pasaja giden E.İ isimli kadın, ayrılmak istediğini ifade eden kocası A.İ'nin işlettiği çay ocağında yangın çıkardı.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından çay ocağında inceleme yapıldı.

    EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Koca A.İ'nin eşinden şikayetçi olmak üzere Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiği öğrenildi.

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