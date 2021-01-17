Boşanmak isteyen Ukraynalı kadın, Bakırköy'de saldırıya uğradı

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradığını öne süren Anna Butim, sosyal medyadan yardım istedi.

Kocaeli'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna Butim, Türkiye'ye gelen kardeşlerini karşılamak için havaalanına doğru yola çıktı.

Genç kadın Bakırköy taraflarına geldiğinde ise iddiaya göre, boşanmak istediği eşi Mesut Öztürkmen tarafından önü kesilerek falçatalı saldırıya uğradı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Yüzünün her tarafı kesik olan ve tanınamaz hale gelen kadın, son görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Yaşanan vahşi olaya tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise "MesutÖztürkmentutuklansın" etiketi ile emniyetten yardım istedi.

"HALA ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

Yaralı kadın da paylaşımında, "Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak ve beni hala ölümle tehdit ediyor. Allah'ım lütfen beni koru." sözleriyle yardım çağrısında bulundu.