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    Bosna'da ezanı protesto eden LGBT'lilerin geçtiği cadde yıkandı

    Bosna'da ezanı protesto eden LGBT'lilerin geçtiği cadde yıkandı

    Okunan öğle ezanını ıslık ve çığlıklarla protesto eden LGBT'lilerin geçtikleri cadde ve sokaklar, suyla yıkanıp süpürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 10:28
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    Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da geçtiğimiz günlerde 3'üncü onur haftası yürüyüşü düzenlendi.

    Düzenlenen yürüyüşün öğle ezanı vaktine denk gelmesiyle birlikte Ali Paşa Camii'nden yükselen ezan sesleri, LGBT'liler tarafından protesto edildi.

    Olaylı geçen yürüyüş, ülkenin gündemine oturdu.

    ISLIK VE ÇIĞLIKLA EZANI BASTIRMAYI DENEDİLER

    Ezan sesini bastırmak için ıslık çalan ve çığlık atan LGBT'lilere, ABD ve İngiltere'nin kentteki büyükelçiliklerinden de destek verildi.

    Bosna'da ezanı protesto eden LGBT'lilerin geçtiği cadde yıkandı VİDEO

    Bosna da ezanı protesto eden LGBT lilerin geçtiği cadde yıkandı #1

    GEÇTİKLERİ CADDE YIKANDI

    Provokatif tavra rağmen olaysız sona eren yürüyüşün ardından, LGBT'lilerin geçtiği sokak ve caddeler süpürüldü.

    Süpürülen sokaklar aynı anda 3 araçla birlikte yıkanarak temizlendi.

    Bosna da ezanı protesto eden LGBT lilerin geçtiği cadde yıkandı #2

    Bosna da ezanı protesto eden LGBT lilerin geçtiği cadde yıkandı #3

    Bosna da ezanı protesto eden LGBT lilerin geçtiği cadde yıkandı #4

    Bosna da ezanı protesto eden LGBT lilerin geçtiği cadde yıkandı #5

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