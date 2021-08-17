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Bosna'da ezanı protesto eden LGBT'lilerin geçtiği cadde yıkandı

Bosna'da ezanı protesto eden LGBT'lilerin geçtiği cadde yıkandı

Okunan öğle ezanını ıslık ve çığlıklarla protesto eden LGBT'lilerin geçtikleri cadde ve sokaklar, suyla yıkanıp süpürüldü.