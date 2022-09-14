Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik: Müslüman ve Hristiyanlar bir arada yaşayamaz

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik: Müslüman ve Hristiyanlar bir arada yaşayamaz

Sırp lider Dodik, Müslümanların ve Hristiyanların bir arada yaşamasına dair başarılı örneğin olmadığını ileri sürerek, Bosna Hersek’in dış güçler tarafından oluşturulmuş bir dayatma olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti'nin meclisinde yaptığı konuşmada, Müslüman ve Hristiyanların uyumlu ve eşit bir şekilde bir arada yaşayamayacağının örneği olduğunu ileri sürdü.

Bu tür bir yaşamın başarılı olduğuna dair bir örneğin olmadığını iddia eden Dodik, Bosna Hersek'in dış güçler tarafından oluşturulduğunu savundu.

“Bugünkü Bosna Hersek bir dayatmadır”

AA’nın haberine göre Dodik, "Bugünkü Bosna Hersek bir dayatmadır. Bosna Hersek'i yabancılar oluşturmuştur ve yok olmak zorundadır.

“Bitmeyen müzakereler de sahtedir”

Bosna Hersek'te en ufak bir sonuç alınmaksızın bitmeyen müzakereler de sahtedir. Bizden kendi haklarımızdan, değerlerimizden vazgeçmemizi ve susmamızı istiyorlar." dedi.