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Bostancı'da bisikletli kadını görüp mastürbasyon yapan sürücü tutuklandı

Bostancı'da bisikletli kadını görüp mastürbasyon yapan sürücü tutuklandı Sahil yolunda bisikleti ile ilerleyen kadın, bir aracın kendisini takip ederken taciz ettiğini fark etti. Bu anları kayda alınan araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.