İstanbul Bostancı'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Sahil yolunda bisikletle ilerleyen kadın, bir şahıs tarafından arabayla takip edilmeye başlandı.
Kadın, bir süre sonra sürücü tarafından taciz de edildi.
Tacizciyi kayda aldı
Bisiklet sürücüsü, kendisini takip eden ve taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Olayın ardından görüntüler sosyal medyada yayılarak tepkilerin odağına yerleşti.
Araç sürücüsünün şüpheli Ersin Naci K. olduğu belirlendi. Tacizci, gözaltına alındı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Bugün adliyeye getirilen Ersin Naci K., savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin “Teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan tutuklanmasına hükmetti. Ersin Naci K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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