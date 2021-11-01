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    Bostancı'da korkunç kaza

    Bostancı Gösteri Merkezi yakınlarında otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Sürücünün otomobilden yara almadan çıktığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 23:13
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    Bostancı'da korkunç kaza

    Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'de akşam saatlerinde Mehmet Şevki Paşa Caddesi'nde bulunan Bostancı Gösteri Merkezi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

    Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine trafik tabelasına çarptı.

    SÜRÜCÜ OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

    Sürücünün otomobilden yara almadan çıktığı öğrenildi.

    Bostancı da korkunç kaza #1

    Bostancı da korkunç kaza #2

    Bostancı da korkunç kaza #3

    Bostancı da korkunç kaza #4

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