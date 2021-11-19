Bostancı'da helikopter kazasındaki pilota hapis istemi

İş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasındaki pilot İsmet Özgür hakkında, 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde, 6 Eylül 2018 tarihinde helikopter kazası yaşandı.

Kazada, Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İ. Ünver ile pilot İsmet Öztürk'ün yaralandığı, hastaneye kaldırılan Ünver'in ise hayatını kaybettiği haberi gelmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bostancı sahilindeki helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı.

DENİZE DÜŞTÜ

Hazırlanan iddianamede, Ünver Air'a ait TC-HYU kuyruk numaraları helikopterin Kartal'dan havalanarak Büyükçekmece'ye hareket ettiği ve bilinmeyen bir sebeple Bostancı önlerinde denize düştüğü anlatıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bostanı Feribot İskelesi'nden Adalar istikametine seyreden Nazende-1 isimli yolcu motoru tarafından Pilot İsmet Özgür'ün bilinci açık şekilde, Halil İbrahim Ünver'in ise bilinci kapalı bir şekilde 17.05 sularında gemiye alındığı kaydedildi.

Pilot Özgür'ün hastaneye kaldırıldığı, Ünver'in ise hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

ÜNVER'İN KIZI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Halil İbrahim Ünver'in kız kardeşi Selin Ayla Ünver'in alınan beyanında "Halil İbrahim Ünver'in kızı ve tek yasal mirasçısıyım. Kazanın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum ancak bununla ilgili kimseden dava ve şikayetim yoktur." dediği hatırlatıldı.

34 YILDIR PİLOTUM

Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren helikopter pilotu İsmet Özgür, "34 yıldır pilotum, 13 yıldır sivil havacılık sektöründe uçuyorum. 8 yıldır Ünver Holding bünyesinde Ünver Hava Yolları firmasında pilot alarak çalışıyorum. Olay tarihinde uçuş yaptığım helikopter 2007 model olup, 2017 yılında Yunanistan'dan satın alındı. Satın alındıktan sonra gerekli bakımları yapıldı." dedi.

"DAHA ÖNCE DUYMADIĞIM SESİ DUYDUM"

Kazadan önce helikopterle yaklaşık 54 saat uçuş yaptığını, olaydan önce helikopterin 15-20 gün kadar önce motor sisteminde küçük bir arıza yaşadığını kaydeden şüpheli Özgür, söz konusu arızanın giderildiğini ve tüm bakımlarının yapıldığını belirtti.

Olay tarihinde helikopteri tek pilot olarak kullandığını söyleyen Özgür, "Kalkış yaptıktan 7-8 dakika sonra yaklaşık 225 metre yüksekteyken ve Bostancı açıklarında seyrederken normal rotasında giderken birden daha önce hiç duymadığım 'Çavv' diye bir ses duydum. Ben 34 yıllık pilotum, daha önce hiç böyle bir ses duymamıştım. Motordan veya Pal'den gelip gelmediğini bilmiyorum. Daha önce kullandığım helikoptere hiç yıldırım çarpmamıştı. Yıldırım çarpma olup olmadığını da değerlendiremiyorum." ifadelerini kullandı.

9 METRE DİBE BATTIK

Helikopterin ikaz ışıklarında herhangi bir değer görmediğini vurgulayan Özgür, helikopterin aniden irtifa kaybettiğini ve çok hızlı bir şekilde denize çakıldıklarını belirtti. Özgür, şöyle devam etti: "Ben ile Ünver helikopterin içerisinde yaklaşık 9 metre dibe battık. Daha sonra denizin dibinde kendimizi hızla yukarıya tahliye ettik. Ardından olay mahallinden geçen bir gemideki şahıslar bize yardım ettiler."

Özgür, kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru olmadığını iddia ederek suçlamayı kabul etmedi.

KAZA İNSAN FAKTÖRÜNE BAĞLI

İddianamede, Ulaşım Emniyeti İnceleme Grubu tarafından hava aracının enkazının ve motorunun incelendiği ve kazanın insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiği şeklinde görüş bildirildiği de hatırlatıldı.

6 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheli İsmet Özgür'ün, taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuksuz şüpheli Özgür, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.