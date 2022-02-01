Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz Solmazgül'ün raporu çıktı

Kalçasına yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden kadının kanı ve dokusunda yüksek düzeyde silisyuma rastlandı.

İstanbul’da 9 Temmuz 2020'de 38 yaşındaki Kübra Boyraz Solmazgül, kendisini “Melih” olarak tanıtan Ömer Elmalı'dan botoks için randevu aldı.

Beylikdüzü'nde rezidansta bulunan güzellik merkezine giden Solmazgül’e, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldı.

19 Eylül'de yeniden Ömer Elmalı'dan randevu alan Kübra Boyraz, saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktı.

BABASI KURTARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilen kadın, iş yerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilip, babasına teslim edildi.

Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül, onu önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye götürdü.

Ancak Kübra Boyraz, 20 Eylül 2020'de hayatını kaybetti.

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5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

Kübra Boyraz’ın ölümü şüpheli bulundu ve hemen inceleme başlatıldı.

Bu doğrultuda şüpheliler Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri öğrenildi.

Doktor Öner Özsoyer ve Erdal Doğruya'nın 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Şüpheli Erdal Doğruya'nın ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

BİRÇOK KİŞİ ŞİKAYET ETTİ

Diğer şüpheliler Ömer Elmalı ve Bülent B.'nin ise 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna'na muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca, iddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU DOSYASI SUNULDU

Olayla ilgili İstanbul Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu raporu dosyası sunuldu.

ATK raporunda otopsi sonrası yapılan patolojik incelemede kanda ve dokuda yüksek düzeyde silisyum içeriğine rastlandığından dolayı enjekte edilen maddenin silikon içeren bir dolgu maddesi olduğunun kabulü gerektiği belirtildi.

‘SİLİKON TIP KURALLARINA UYGUN DEĞİL’

Silikon içeren dolgu maddelerinin enjeksiyon tarzında vücuda naklinin tıbbın genel kabul görmüş ilke ve kurallarına aykırı olduğunun bilindiği cihetle silikon uygulanmasının tıp kurallarına uygun olmadığı kaydedildi.

Enjeksiyon sonrası hastada “hipotansif şok” benzeri bir tablonun geliştiğinin ifade edildiği, şeker ve su verilerek bir müddet bekletildikten sonra evine götürüldüğü ancak götürüldükten bir süre sonra durumunun daha da kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı raporda yer aldı.

Yapılan tüm girişimlere rağmen Kübra Boyraz’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İSKEMİ VE ORGAN YETMEZLİĞİ SONUCU ÖLDÜ

Raporda dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli sonucu meydana geldiğinin öngörülerek kişinin tıbbi tanı ve tedavisini yapabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek merkezde tutulup daha sonra da evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi.

Otopside kalp, akciğer ve böbreklerinde damar içinde yabancı cisim, yağ embolisine bağlı görünüm izlendiği ve buna bağlı iskemi ve organ yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiğine yer verildi.

“OLAY MÜVEKKİLİMİZİN ÜZERİNE YIKILMIŞTIR”

Sanık Öner Özsoyeri’nin avukatı, “Raporda müsebbip tespit edilememektedir. Öner’in sorumsuzluğuna değinilmiştir. Olayın faili esasen Ömer’dir. Mali sonuçları nedeniyle olay müvekkilimizin üzerine yıkılmıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederiz.” dedi.

Sanık Erdal Doğruya’nın avukatı ise “Müvekkilime bir kusur verilememiştir. İşlemi yapan Melih isimli Ömer’dir, kusur paylaşımı yapılmamıştır. Ömer müvekkilimize suç yıkmaya çalışmaktadır. Bu nedenle müvekkilimin beratini isteriz.” ifadelerini kullandı.

DOKTOR OLUP OLMADIKLARINA BAKILACAK

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda sertifikası olmayan doktorların bu tarz bir işlemi yapamayacağı belirtilerek sanık Öner Özsoyeri’nin medikal estetik sertifikasına sahip olup olmadığının araştırılması gerektiği karar verdi.

Hakim, Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak sanıklar Öner Özsoyeri ve Erdal Doyruya’nın tıp doktoru olup olmadıklarının ve sanıkların medikal estetik sertifikasına sahip olup olmadıklarının araştırılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.