Botoks sonrası ölümde tutuklanan 2 kişinin eski ortağı konuştu

Kübra Boyraz'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak tutuklanan Öner Özsoyeri ve Erdal Doğruya'nın eski ortağı Cansel Akter, ikilinin yasa dışı kürtaj işlemi de yaptıklarını iddia etti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir güzellik merkezinde kalça botoksu yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 38 yaşındaki Kübra Boyraz, ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Boyraz memleketi Malatya'da toprağa verilirken, başlatılan soruşturma kapsamında, estetik merkezinin yetkilisi Erdal Doğruya ve Doktor Öner Özsoyeri tutuklanıp, cezaevine gönderilmişti.

Yaşanan olayın ardından İzmir'de güzellik merkezi işletirken yaklaşık 2 ay Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri ile ortaklık yapan Cansel Akter, açıklamalarda bulundu.

"NASIL İNSANLAR OLDUKLARINI ANLAYINCA ORTAKLIĞI SONLANDIRMAK İSTEDİM"

Akter, 2 şüphelinin dolgu, botoks, kalça dolgusu, göğüs ve burun estetiği, yüz germe ve kürtaj gibi çok çeşitli operasyonlar yaptıklarını öne sürerek, "Önce Öner yapıyordu, Erdal yardım ediyordu. Öner, devletten yasa dışı bir şey yaptığı için atıldı diye biliyorum. Erdal da bana doktor olduğunu söyledi. Ancak daha sonradan araştırdığımda yemek firmasında paket servis görevlisiymiş. Öner ile tanışmış, Öner ona bu işleri öğretmiş. İşlemleri öğrenince o da operasyon yapmaya başlamış. Bunların yoğun ısrarları sonucu yaklaşık 2 aylık bir ortaklık dönemimiz oldu. Ben bunların ne tür insanlar olduklarını anlayınca ortaklığı sonlandırmak istedim." dedi.

'YASA DIŞI KÜRTAJ' İDDİASI

Akter, Doğruya ve Özsoyeri'nin güzellik merkezi ve masaj kursu adı altında bir ruhsat alıp, yasa dışı işlerini bu kursun merkezinde yaptıklarını iddia ederek, "Benimle ortaklık işlemini tamamladıktan hemen sonra, iş yerlerini Karşıyaka Çarşı'ya taşıdılar. İş yerine gittiğimde bir tane kadının işlemde olduğunu söylediler. Kadın çok kötüydü, 'Kanamam geçecek mi' tarzında sorular soruyordu. Baktım, kadın kan içindeydi. 'Erdal kadına ne yaptınız' dedim. Öner Bey de oradaydı ve kürtaj yaptıklarını söylediler. Bunun mümkün olmadığını, kadının hastaneye gitmesi gerektiğini söyledim. Bana, 'Sesini kesiyorsun' dediler. Kadın da 'Hayır, söylememeniz gerekiyor, çocuk büyük. Başka yerde yaptıramam. Bize böyle bir durum olduğunda hep buraya geliyoruz' dedi. Bu kadın haricinde de çok sayıda yasa dışı işlem yaptıklarına şahit oldum ve bu konularda ilgili CİMER'e şikayetlerde bulundum." dedi.

"TEHDİT EDİP, DARBETTİLER"

Akter, Doğruya ve Özsoyeri ile daha sonra olaylı şekilde de olsa ortaklığını sonlandırdığını ve yeniden kendi güzellik merkezini açtığını belirtip, "Beni, iş yerimdeki elemanlarımı sürekli rahatsız ettiler. Öner ve Erdal karar almışlar, 'Sen bizim her şeyimizi öğrendin, bundan sonra bizimle çalışmak zorundasın. Ayrılsan bile, 1000 TL kazanırsan yarı yarıya bölüşmek zorundasın. Bunları yapmazsan İzmir'i terk edeceksin' dediler. Daha sonrasında Erdal benim iş yerime geldi ve 'Bana para vereceksin' dedi. Ben de ona vermeyeceğimi söyledim. Sürekli bu şekilde benden para istiyorlardı. Ben de vermeyeceğimi söyleyince beni darbettiler. Bununla ilgili davalar da sürüyor." dedi.

"BEN DE ÖLÜYORDUM"

Estetik yaptırmak isteyenlerin hastaneye gitmesi gerektiğinin altını çizen Akter, "Bu tür işlemlerin tümünü hastanede yaptırsınlar. Bunların kullandıkları ürünleri gördüm. Dolgu için bebek yağı bile kullanıyorlardı. Bir de kaçak bir ürün vardı. Ancak bu kaçak ürünün ismini bilmiyorum. Güzellik de önemli ancak sağlık daha önemli. Ben de onların ne tür malzemeler kullandıklarını bilmediğim ve ne tür insanlar olduğunu anlamadığım zamanlarda onlardan botoks yaptırdım ve 15 gün hastanede yattım. Az daha ölüyordum." diye konuştu.