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    Bozcaada'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

    Dün akşam saatlerinde karaya oturan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Kurtarma 3 ve Türkeli römorkörleri tarafından yüzdürülerek kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 16:37
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    Bozcaada'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

    Mısır’ın Abuzenima Limanı’ndan Kocaeli’nin Derince Limanı’na yük götüren 150 metre uzunluğundaki Panama Bayraklı 11 bin 848 grostonluk ‘Kemet Star’ isimli kargo gemisi dün Bozcaada Batı Burnu açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturdu.

    Gemi kaptanı yaşanan olayı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-3 römorkörü ile ‘KEGM-9’ can kurtarma botu ve Türkeli römorkörleri sevk edildi.

    Ekipler bugün sabah saatlerinde silis kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı sörvey kontrolleri için çalışma başlattı.

    Bozcaada'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı VİDEO

    Bozcaada da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı #1

    GEMİ TEKRAR YÜZDÜRÜLDÜ

    Kıyı Emniyeti Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-3’ ve Türkeli römorkörleri akşam saatlerinde kıyıya oturan gemiyi yüzdürerek karaya oturduğu bölgeden kurtardı.

    Bozcaada da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı #2

    Bozcaada da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı #3

    Bozcaada da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı #4

    Bozcaada da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı #5

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