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    Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı

    Denizli'de, jandarma tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan ve son kullanma tarihi geçmiş 3 ton peynir ele geçirildi.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 17:39
    • Güncelleme : 26.08.2020 - 17:39
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    Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı

    Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Karateke Mahallesi’nde son kullanma tarihi geçen süt ve peynirlerin bir depoda yeniden ambalajlanıp piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    3 TON PEYNİR ELE GEÇİRİLDİ

    Sabah saatlerinde depoya operasyon düzenleyen jandarma, şüpheli Ramazan C.'yi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada, kullanım tarihi geçtiği belirlenen 3 ton peynire ise imha edilmek üzere el konuldu.

    Yapılan incelemede, Ramazan C.'nin piyasadan son kullanma tarihi geçen süt ve peynirleri topladığı, ambalajlarını değiştirip tekrar piyasaya sürdüğü öğrenildi.

    Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı

    Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı #1

    Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı #2

    Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı #3

    Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı #4

    Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı #5

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