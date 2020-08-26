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Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı

Bozuk süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı

Denizli'de, jandarma tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan ve son kullanma tarihi geçmiş 3 ton peynir ele geçirildi.