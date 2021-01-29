Brezilya’da hamile kadın oğlunu soyguncudan korudu

6 aylık hamile kadın, yemek yedikleri lokantada 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak, müşterilere silah doğrultan soyguncudan korumaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın Recanto das Emas bölgesinde 6 aylık hamile olduğu ifade edilen Rafaela Dantas, bir lokantada yemek yediği sırada lokantaya gelen soyguncular tarafından müşterilere silah doğrultuldu.

Bunun Dantas, 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak onu korudu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR MÜŞTERİ MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Görüntüde, 2 soyguncunun lokantaya gelerek, lokantadan ayrılmak üzere olan bir çiftin lokantayı terk etmesine izin vermediği ve ardından birinin müşterilere silah doğrulttuğu görüldü.

Bu sırada ise müşterilerden birinin diğer soyguncuya müdahale etmeye çalıştığı kameraya yansıdı.

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KİMSE YARALANMADI

Daha sonra ise müşterilerin eşyalarını alan soyguncular olay yerinden uzaklaştı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.