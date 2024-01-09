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Bu da oldu: Mersin'de oto tamirhanesinin rampasını çaldılar!

Bu da oldu: Mersin'de oto tamirhanesinin rampasını çaldılar! 2 şüphelinin oto tamirhanesinin önündeki rampayı kamyonete yükleyip kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.