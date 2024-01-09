DHA
Mersin'de ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi...
Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde oto tamircisi Tarkan Öztürk'ün iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.
Öztürk'ün iş yerinin önündeki rampa, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
O anlar saniye saniye kaydedildi
Öztürk, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir süre kamyonetle iş yerinin çevresinde dolaşan 2 şüphelinin, daha sonra dükkanın önüne gelip, park ettikleri araca rampayı yükleyerek, olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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