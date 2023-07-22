Bu kez darp olayıyla gündemdeler! Taksi şoförü, fazla para istediği turist yolcuyu darbetti Bir taksi şoförü yabancı müşterisinden istediği fazla parayı alamayınca dehşet saçtı. Kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp gözlerden kayboldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de sarı taksi... Sık sık haksız para kazancı ve şiddet olaylarıyla gündeme gelen taksiciler, tepki çekiyor. Özellikle turist avına çıktıklarında olay kaçınılmaz oluyor. Taksicinin fazla para ısrarı Bu kez yaşananların adresi Megakent İstanbul. Yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu Taksim Tarlabaşı'nda korkunç bir olay meydana geldi. Taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi. Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Öldüresiye darbetti Araçtan inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti. Tansiyon yükselince olay bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı. Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.