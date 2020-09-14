Buca'da alkollü oğlu tarafından darbedilen anne hastanelik oldu

Buca'da alkollü oğlu tarafından darbedilen anne hastanelik oldu

Tartışma üzerine oğlu A.T. tarafından şiddet gören anne hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir evde, alkollü olduğu ileri sürülen A.T. ile beraber yaşadığı annesi M.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., annesine şiddet uyguladı.

POLİSLERE ENGEL OLDU

Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girmek istedi fakat iddiaya göre A.T. elindeki bıçakla polisin eve girmesini önlemeye çalıştı.

Biber gazı kullanan polis ekipleri, A.T.'yi etkisiz hale getirerek eve girdi.

YARALI ANNE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, darbedilerek yaralandığı ileri sürülen kadına müdahale bulundu. Ambulansa alınan M.T., Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'YERE DÜŞTÜ' İDDİASI

Gözaltına alınan A.T. ise annesini darbetmediğini söyleyerek, ifadesinde annesinin yere düştüğünü ve düşme sonucu yaralandığını iddia ettiği öğrenildi.

​Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.