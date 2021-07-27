Ülkeye giriş yapmaya çalışan gurbetçilere, Bulgar polisi tarafından yapılan kötü muamele, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avrupa’dan Türkiye’ye kara yoluyla gelen gurbetçiler, Bulgaristan polisinin zorbalığı ile karşılaşıyor.

Almanya’nın Mannheim şehrinden memleketleri olan Aksaray’a gitmek için yola çıkan Türk aile, hız yapmadıkları halde Bulgar polisinin 'radara girdiniz' zorbalığı ile karşılaştı.

Türk aileye kötü muamele yapan polis, daha sonra da zorla otomobil kontağına el koymak istedi.

"YAVAŞ GİDİYORDUK"

Almanya'nın Mannheim şehrinde Aksaray’a gideceğini belirten gurbetçi Hakan Höyük, “Bulgaristan’a girdiğimizde benim kızım arabayı sürüyordu. Zaten süratli bir şekilde gitmiyorduk, yavaş gidiyorduk. Önümüzde ise seyir halinde bir tır vardı. Daha sonra Bulgar polisi aracımızı sağa çekmemizi istedi ve biz de aracımızı sağa çekip durduk.

Ondan sonra yanımıza gelip hız yaptığımızı ve radara girdiğimizi söyledi. Ben de hakkım olduğu için bunun kanıtını bana gösterin dedim ve bana yok dedi. Ben de cezamı yazın o halde gidelim biz dedim, yine kabul etmedi. Benden arabanın ruhsatını ve pasaportumu istedi.

Bulgar polisi, zorbalıkla gurbetçilerin aracına el koymaya çalıştı VİDEO







"YAKA KİMLİĞİ YOKTU"

Biz de daha yeni kontrollerimizi yaptırdığımız için pasaportumu ve ehliyetimi vermek istemedim. Elimden tutarak evraklarımı gösterdim ve daha o şekilde biz konuşurken ellini birden arabanın kontağına atıp aracımızın anahtarını almak istedi.

O esnada ben de anahtarı almaması için elimi uzattım, kızım da anahtarı almaması için elini uzattı ve anahtarı alamadı. Ben de Bulgar polisine dedim ki madem benim kimliğimi istiyorsun, sen de bana kendi polis kimliğini göster çünkü yaka kimliği falan yoktu.

"ALMAN KONSOLOSLUĞUNU ARAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Ondan sonra sert bir şekilde bize araçtan inin dedi ve biz de araçtan indik. Öbür arkadaşını yanımıza çağırdı, arkadaşı olan Bulgar polisine de aynı durumu anlattım. En sonunda bize buradan gidin dedi ve Alman Konsolosluğunu da arayacaklarını söylediler. Çünkü biz Alman vatandaşı olarak da görünüyoruz. Bu şekilde böyle bir durum ile karşı karşıya kaldık.” ifadelerini kullandı.



