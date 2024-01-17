Bulgar sınırında Türk tır sürücüsünün üzerinde uyuşturucu yakalandı Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'a ait Kapitan Andrevo Polis Karakolu'nun gümrük memurları tarafından Türk sürücünün montunda 3 kilogramın üzerinde kokain ele geçirildi.

İHA

Türk vatandaşının kullandığı Türk plakalı tır, Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'a ait Kapitan Andrevo Polis Karakolu'na geldi.

İsviçre'den Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Afganistan'a giden tır, detaylı bir gümrük muayenesine tabi tutuldu.

Montun özel fermuarlı kısmında kokain bulundu

Gümrük görevlileri, yapılan kontrollerde sürücü kabininde yatak kısmında bırakılan ceketin astarının altına yapılan ve fermuar ile astarı ayıran bölgede beyaz toz halinde madde içeren 3 paket buldu.

Tırda bulunan reflektörlü mont, sahada kokaine reaksiyon uyuşturucu testine tabi tutuldu. Reaksiyon sonrası ele geçirilen kokainin toplam brüt ağırlığının 3 kilo 240 gram olduğu belirlendi.

Ele geçirilen kokain ile ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)