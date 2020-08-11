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    Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü

    Yangının sigaradan çıktığı tahmin edilirken Hasköy Bölge Valisi Zdravkova, “Küçük bir insan hatası devasa zararlara yol açabiliyor” dedi.
    • AA
    • 11.08.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 09:33
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    Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü

    Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Hamzabeyli’nin karşısındaki Lesovo bölgesinde, 4 gündür süren yangın söndürüldü.

    Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) açıklamasında, binlerce dekarlık alana yayılan yangının orman ve tarım arazilerini etkilediğini belirterek, “Küçük bir insan hatası devasa zararlara yol açabiliyor.” dedi.

    SİGARADAN ÇIKTI

    Lesovo sınır kapısında bir tır şoförünün attığı sigaradan çıktığı tahmin edilen yangının sıcak ve rüzgarlı havanın da etkisiyle hızla yayıldığını belirten Zdravkova, belediye ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladıklarını aktardı.

    Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü #1

    “BİNLERCE İNSANA ZARAR VERDİ”

    Zdravkova, “Yangına neden olan küçük bir sorumsuzluk bölgede binlerce insana, hayvancılık ve tarım sektörüne zarar verdi. Vatandaşları yangın çıkabilmesi açısından bu riskli dönemde daha dikkatli ve sorumlu davranmaya çağırıyorum.” diye konuştu.

    Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü #2

    9 İTFAİYE ARACI NÖBETTE

    4 gündür süren yangının söndürülmesinin ardından bölgede, 9 itfaiye aracı personeli nöbet tutacak.

    Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü #3

    Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü #4

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