Bulgaristan vatandaşları, PCR zorunluluğu öncesi Edirne'ye akın etti

PCR zorunluluğunun başlamasına saatler kala, birçok Bulgar vatandaşı stok için Edirne’ye akın etti.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakalarına yönelik olarak yeni tedbirler aldı.

Yarından itibaren Bulgaristan’a giriş yapacakların, geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmelerine karar verildi.

PCR kararının maliyetli olacağını düşünen çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, uygulama öncesi Edirne’ye akın etti.

Gerek tur otobüsleriyle gerekse şahsi araçlarıyla Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları, kısa sürede buldukları birçok ürünü alabilmek için adeta bir birleriyle yarıştı.

OTOBÜSLERİN BAGAJLARINI DOLDURDULAR

Yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün alan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin ve geldikleri tur otobüslerinin bagajını doldurduktan sonra Edirne'den ayrıldı.

PCR KARARINI DUYUNCA HEMEN GELDİLER

Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan'da vatandaşı Mine Ömer, PCR testinin maliyetli olduğunu belirterek 3 ay gelemeyeceklerini ve üzgün olduğunu söyledi. Bir başka Bulgaristan vatandaşı Sevgi Sebaydunova da, normalde cumartesi günü Edirne'ye geleceklerini ama PCR kararını duyunca hemen gelip alışveriş yaptıklarını ifade etti.

Bulgaristan vatandaşları, PCR zorunluluğu öncesi Edirneye akın etti VİDEO



GELİŞLERDE AZALMA YAŞANACAK

Edirneli esnaf Metin Doğan, müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. PCR uygulaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandığını belirten Doğan, PCR uygulaması nedeniyle artık gelişler de azalma yaşanacağını söyledi.

Bir başka esnaf Sema Battal da, PCR kararını 2 gün önce öğrendiklerini haftalar öncesinden aldıkları ürünlerin şimdi elinde kalacağını ve mağdur olduğunu belirtti.