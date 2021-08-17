İstanbul'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında tekerlekle şasi arasına saklanan 2 kaçak göçmen yakalandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı.

İSTASYONDA DURAN SÜRÜCÜ FARK ETTİ

İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi.

YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bulgaristan'a geçmek isteyen 2 göçmen tekerlek arasında bulundu-Video

TESADÜFEN BULUNDULAR

Polis, otobüsün altında ölüme yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi. Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.