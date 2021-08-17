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    Bulgaristan'a geçmek isteyen 2 göçmen tekerlek arasında bulundu

    İstanbul'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında tekerlekle şasi arasına saklanan 2 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 03:15
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 03:46
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    Bulgaristan'a geçmek isteyen 2 göçmen tekerlek arasında bulundu

    Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı.

    İSTASYONDA DURAN SÜRÜCÜ FARK ETTİ

    İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi.

    YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ

    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bulgaristan'a geçmek isteyen 2 göçmen tekerlek arasında bulundu-Video

    TESADÜFEN BULUNDULAR

    Polis, otobüsün altında ölüme yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi. Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

    Bulgaristan a geçmek isteyen 2 göçmen tekerlek arasında bulundu #1

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