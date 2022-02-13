Bulgaristan’da dövüp, Türkiye’ye geri ittiler

Bulgaristan’da darbedilip ayakkabıları alındıktan sonra yalınayak Türkiye’ye geri itilen göçmenlere Türk polisi sahip çıktı. Göçmenler, Bulgaristan polislerinin kendilerini dövdüğünü anlattı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, araçla birlikte kaçmaya başladı.

Polis ekipleriyle şüpheli araç arasında dakikalarca süren kovalamaca kazayla son buldu.

POLİS ARACI ÇARPARAK DURABİLDİ

Otomobilin sürücüsü, polis aracına çarparak durabildi.

Kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Polis ekipleri tarafından araçta bulunan kişilerde yapılan araştırmada, 3’ünün Suriye, 1’inin Cezayir ve 1’inin Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi.

‘SOPA VE YUMRUKLARLA DARBEDİLDİK’

Araçta bulunan göçmenler, Bulgaristan unsurlarınca darbedilerek yalınayak Türkiye’ye geri itildiklerini söyledi.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin sınır köylerinden yalınayak geri itilen göçmeler zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Göçmenler, Bulgaristan unsurlarının kendilerini sopa ve yumruklarla dövdüğünü ileri sürdü.

Soğuk havada zor anlar yaşayan göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek vererek yardım etti.

ALKOLLÜ KAÇAKÇININ YALANI

Aracın sürücüsü Cezayir uyruklu M.B. ise kendisinin de göçmen olduğunu, Bulgaristan’a geçerken darbedildiği söyledi.

Kendisinin kaçakçı olmadığını iddia eden sürücü, kendisinin Türkiye’ye itildiğini öne sürdü.

Ayrıca sürücünün daha önce de çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Araçta bulunan Türkiye vatandaşı S.G. de olayla ilgisi olmadığını, otostop çekerek araca bindiğini söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, göçmenler ve şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.