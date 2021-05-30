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    Burda'da duran araca çarptı: 6 yaralı

    Seyir halindeki bir otomobilin yolun sağ tarafında duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 10:01
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    Burda'da duran araca çarptı: 6 yaralı

    Burdur-Isparta Karayolu Askeriye köyü mevkiinde Isparta’ya seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Necati E., yine aynı istikamette yolun sağ tarafında duraklama halinde olan Faris M.H.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

    Kazada, aynı araçta bulunan Necati E. (25), Serpil K. (32) ve Barış K. (34) ile diğer araçta bulunan Faris M.H. (24), Hısam M.M.A.A (32) ve Rıma A. (51) yaralandı.

    6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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