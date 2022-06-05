Sağanak sonrası oluşan selde, ekipler tarafından kontrol edilen evdeki 1 kişi yaşamını yitirirken selin büyüklüğü, olay sonrası evin duvarındaki izleriyle görüntülendi.

Dün akşam Burdur'da yaşanan sağanak yağış, sel felaketine yol açtı.

Aydınlık Evler Mahallesi'nden giden iki gerenin dolması ve küçük köprülerin tıkanması sonrasında zemin katlarda su baskınına sebep oldu.

Yaklaşık 30 evin su bastığı olayda, Aydınlık Evler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını da su bastı.

Selde 1 kişi öldü

Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kadın Vesile Doğtaş hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi. Evin duvarında suyun yüksekliğinin izi kaldı Olayın büyüklüğü sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Burdur'da 1 kişinin canına mal olan selin, duvardaki izleri ortaya çıktı VİDEO

Felaketin izleri ortaya çıktı

Selde yaşamını yitiren Doğtaş'ın kaldığı evin duvarlarında suyun ne kadar yükseldiğini gösteren izler dikkat çekerken, evlerin bahçelerinin de çamurla dolduğu gözlendi. Dereler taşmış, evlerin önündeki bahçeler çamur havuzuna dönüşmüştü. Belediye ekipleri su basan evlerde çalışma başlattı.

"Her yağışta buralara sel basıyor"

Sel anını anlatan Halil İbrahim Öcal, "Yan taraftaki derenin taşması sonrasında her yağışta buralara sel basıyor. Bu dereyi genişletmek çok mu zor" diyerek sorunun giderilmesini istedi.

"Bu derenin geniş yapılmasını istiyoruz"

Diğer taraftan, engelli vatandaşın apartmanında ekipler biriken çamurları tahliye çalışmalarını başlattı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Arslan da, "Su geçen dere çok dar yapılmış, bu derenin geniş şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.