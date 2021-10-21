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- Burdur'da 12 yaşındaki Ramazan, ablası gibi kalp krizi kurbanı
Burdur'da 12 yaşındaki Ramazan, ablası gibi kalp krizi kurbanı
- DHA
- 21.10.2021 - 04:26
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesinde Ayşe Sak Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ramazan Ay, geçen pazartesi akşamı evlerinde rahatsızlanınca Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
3 YILDIR KRONİK KALP HASTASIYDI
Yaklaşık 3 yıldır kronik kalp rahatsızlığı olan Ramazan Ay, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan hastanede doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Ramazan Ay'ın cenazesi, Çobanpınar köyünde toprağa verilecek.
5 ÇOCUKLARINDAN 2'Sİ KALPTEN ÖLDÜ
Ramazan'ın ölümüyle birlikte Bayram ve Havva Ay çiftinin, 5 çocuklarından 3'ünü çocuk yaşta kaybettiği ortaya çıktı. Çiftin en büyük iki erkek kardeşten sonra dünyaya gelen kız çocukları Enise Ay, 2007 yılında 10 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
BİR EVLATLARI DA BOĞULARAK CAN VERDİ
Çift daha sonra dünyaya gelen çocuklarına Ramazan adını verdi. Çiftin 4'üncü çocukları Ramazan da 2008 yılında Antalya'nın Aksu ilçesinde havuza düşerek yaşamını yitirdi. Ay ailesinin, 2009 yılında dünyaya gelen ve kalp krizinden ölen bu çocuklarına da havuzda boğulan Ramazan'ın adını verdiği öğrenildi.