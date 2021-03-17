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    Burdur'da 17 yaşındaki kız bıçaklanarak öldürüldü

    Parkta tartıştığı 19 yaşındaki E.Y. tarafından saldırıya uğrayan G.C. olay yerinde hayatını kaybederken, bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 17:35
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    Burdur'da 17 yaşındaki kız bıçaklanarak öldürüldü

    Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Yunus Emre Parkı’nda, 19 yaşındaki E.Y. ile 17 yaşındaki G.C. tartışmaya başladı.

    İki gencin arasındaki tartışma büyüyünce E.Y., genç kızı bıçakladı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, G.C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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    VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: SALDIRGAN GÖZALTINDA

    Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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